Постпред РФ при ЕС не увидел смысла в диалоге с НАТО

Переговоры формата Совета России — НАТО не нужны, поскольку встречи не носят никакой позитивной повестки, а ради обсуждения Украины подобный формат точно не имеет смысла. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил постоянный представитель России в при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломат заметил, что в прошлой встрече Совета России и НАТО в первой половине января в Брюсселе не было конструктивной повестки со стороны альянса. Встречи ради обсуждения вопроса Украины не имеют смысла. Поэтому переговоры Совета России — НАТО, скорее всего, не возобновятся в прежнем формате, сказал он.

«О чем говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное, это не имело смысла. А встречаться, чтобы в очередной раз что-то слушать про Украину, так встреча Совета России и НАТО для этого не нужна», — заявил Чижов.

Ранее в Брюсселе состоялся диалог Совета России и НАТО по предложенным РФ проектам гарантии безопасности. Российская сторона настаивает на юридических гарантиях отказа альянса от дальнейшего расширения на восток.

Президент США Джо Байден после проведенных встреч заявил, что стороны не добились прогресса на переговорах.