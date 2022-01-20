Байден заявил об отсутствии результатов в переговорах с Россией по безопасности

Переговоры с Россией по вопросу гарантий безопасности пока не дали каких-либо результатов, считает президент США Джо Байден. Он убежден, что его российский коллега Владимир Путин проверяет Запад в ситуации с Украиной, но не хочет войны.

«Пока три встречи, которые у нас прошли — [в рамках] ОБСЕ и так далее, — не дали какого-либо результата», — привело РИА «Новости» слова Байдена, сказанные на пресс-конференции.

Также глава Белого дома выразил убежденность в том, что президент России Владимир Путин не хочет войны. По мнению Байдена, российский лидер проверяет Запад в ситуации с Украиной.

«Я думаю, он (Путин — прим. ред.) все еще не хочет какой-либо полноценной войны», — заявил Байден. Он подчеркнул, что в ходе бесед с российским президентом они понимали друг друга.

«Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет», — отметил американский президент.

В ходе пресс-конференции, которая была посвящена первой годовщине президентства Байдена, глава Белого дома заявил, что Россию ждет «катастрофа» в случае эскалации вокруг Украины. По его словам, если Россия сделает это, ей придется заплатить большую цену.