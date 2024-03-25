Мир 25 марта 2024, 09:35 Постпред при ВТО предупредил о последствиях выхода России из организации Постпред при ВТО Платонов: от выхода РФ из организации будет больше минусов РИА «Новости»

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В контексте возможного выхода России из Всемирной торговой организации надо понимать, что минусов от этого шага будет гораздо больше, чем плюсов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил новый постпред России при ВТО Николай Платонов.

«Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам», — указал он.

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Собеседник агентства пояснил, что выход из ВТО будет означать отказ от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров страны, а также утрату возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли.

«Вернуться на тех же условиях, на которых нам удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно», — подчеркнул Платонов.

Россия стала членом ВТО в 2012-м, напомнил постпред. По сравнению с этим годом экспорт сельскохозяйственной продукции страны вырос на 156,7%, а текстильной — на 126,7%. Это произошло благодаря недискриминационному режиму, гарантированному правилами ВТО, добавил он.

Кроме того, продолжил Платонов, выход из ВТО негативно скажется на той части производственного сектора, для которой важен доступ к иностранному сырью и технологиям.

«Поэтому, надеюсь, что негативного сценария развития событий удастся избежать», — заключил собеседник агентства.