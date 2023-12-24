Мир 24 декабря 2023, 21:36 Запад обвинили в злоупотреблении правилами ВТО ООН: богатые страны эксплуатируют развивающиеся с помощью «зеленого перехода» РИА «Новости»

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Действующая международная торговая система мешает развитию беднейших стран. Об этом газете The Financial Times сообщила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

По ее мнению, правила Всемирной торговой организации ограничивают меры, которые могут использовать развивающиеся государства.

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«У развитых стран гораздо больше возможностей для субсидирования областей, благоприятных для окружающей среды», — объяснила она.

Гринспен отметила, что беднейшие страны испытывают проблемы выхода на рынки из-за новых барьеров и быстрых технологических изменений в богатых государствах.

«В цифровой сфере наименее цифровизованные страны отстали еще больше», — добавила председатель конференции.

Также она раскритиковала новые «зеленые нормы» ЕС, которые запрещают импорт из обезлесенных земель. По ее мнению, они слишком карательные.

Инженер-физик Илья Рыбальченко в беседе с «360» называл заботу об экологии в ЕС обычным маркетингом.