Постпред Крыма Мурадов: Россия формирует военную администрацию на юге Украины

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в Херсонской области и в южной части Запорожской области Украины сейчас формируются новые военно-гражданские администрации. Эти регионы контролируют российские военные.

Об этом сообщило РИА «Новости». Мурадов отметил, что там начали транслировать российские теле- и радиоканалы и люди чаще для расчета используют рубли.

«Все это шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации», — заявил он.

Мурадов отметил, что эти регионы всегда входили в состав хозяйственного комплекса вместе с Крымом и обеспечивали продуктами туристов полуострова.

Ранее заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов заявил, что в Крыму восстановится автомобильное и железнодорожное сообщение с Одессой. Он отметил, что это должно произойти «в недалекой перспективе». Кроме того, восстановятся и все транспортные магистрали Крыма и Херсонской области, уверен Степанов.