Крым восстановит сообщение с Одессой

Автомобильный и железнодорожный транзит из Крыма в сторону Одессы планируется восстановить. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

По словам Степанова, речь идет о недалекой перспективе.

Также он сообщил, что в ближайшее время должны восстановиться все транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью.

«Уверен, что уже в недалекой перспективе будет восстановлен транзит и через Херсонскую область в сторону Одессы», — подчеркнул Кирилл Степанов.

По его словам, вырастет нагрузка на автомобильные и железнодорожные магистрали, которые связывают между собой южные регионы.

Ранее Степанов сообщал, что Херсонская область заинтересована в поставках медикаментов и горюче-смазочных материалов из Крыма. В свою очередь, область готова направлять на полуостров сельскохозяйственную продукцию. По словам заместителя полпреда, стороны осознают необходимость восстановления торговли. Диалог уже «ведется по различным направлениям».