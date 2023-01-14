Мир 14 января 2023, 02:28 Постпред Китая в ООН рассказал, кто приведет мир к беде Постпред КНР Цзюнь: те, кто создает правила «международного порядка», ввергли мир в беду

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Страны, которые составляют свод правил для «международного порядка», представляют угрозу безопасности для всего мира, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь. Его слова привело РИА «Новости».

«На каких правилах основан так называемый „регулируемый правилами международный порядок“? Кто создает эти правила? Мы не услышали ясного ответа на этот вопрос», — пояснил высокопоставленный китайский чиновник.

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По его мнению, именно такой подход и привел мир к большим проблемам. Цзюнь предположил, что истинные намерения государств, строящих «мировой порядок», это навязывание собственных ценностей. Но сейчас действует только одна система, поддерживающая порядок — это ООН, подчеркнул он.

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Ранее Цзюнь негативно высказался о поставке вооружения Киеву. По его мнению, такая политика западных стран во главе США может привести к эскалации конфликта. Кроме того, постпред Китая осудил антироссийские санкции.