Мир 14 января 2023, 01:31 Постпред Китая в ООН раскритиковал поставки оружия Украине Постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь: поставки оружия Киеву могут вызвать конфронтацию Pixabay

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Дальнейшие поставки оружия Украине и введение дополнительных антироссийских санкций могут вызвать конфронтацию большего масштаба, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая Чжан Цзюнь. Его слова привело РИА «Новости».

«Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию», — отметил высокопоставленный китайский дипломат.

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Однако западные страны во главе с США продолжают оказывать давление на Россию. В то же время они пообещали Украине новый пакет военной помощи, в том числе танки Leopard немецкого производства и ЗРК Patriot, которые изготавливают в Америке.

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Президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что Вашингтон намерен оказывать поддержку Киеву, сколько потребуется. Но не все европейские страны разделяют его мнение. В Венгрии считают, что сейчас пришло время подумать о собственной безопасности из-за энергетического и экономического кризиса, а не ввязываться в конфликт на Украине.