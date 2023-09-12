Мир 12 сентября 2023, 18:29 Тему снабжения ВСУ разными видами оружия предложили обсуждать в СБ ООН каждый месяц Небензя: влияние поставок Запада для ВСУ нужно обсуждать в СБ ООН ежемесячно РИА «Новости»

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Влияние поставок иностранного вооружения для ВСУ на перспективы урегулирования украинского конфликта следует рассматривать в Совбезе ООН практически ежемесячно. С таким предложением выступил постпред России при организации Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

Заседание Совбеза 12 сентября, по его словам, также созвали для того, чтобы вновь обсудить значение фактора спонсирования ВСУ в контексте перспективы урегулирования кризиса.

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«Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц. И каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего внимания», — констатировал Небензя.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что военная помощь Запада и поставки разного оружия и боеприпасов на Украину только усугубляют ситуацию. Причем оценить эффективность этой поддержки для ВСУ сложно, учитывая, что никаких успехов украинская армия не демонстрирует, а лишь несет огромные потери и личного состава, и техники.

Президент России Владимир Путин отмечал, что с начала контрнаступления Украина потеряла уже 71,5 тысячи человек.

Факт больших потерь днем ранее признал лидер Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что контрнаступление — это не фильм на полтора часа. Счастливого конца не будет, указал он.