Мир 28 мая 2023, 11:57 Поставку Украине истребителей назвали неприемлемой эскалацией Глава МИД Лавров счел неприемлемой эскалацией поставку Западом истребителей Украине U.S. Department of Defense

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Поставка боевых истребителей украинским военным станет неприемлемой эскалацией конфликта. Об этом в эфире программы «Москвы. Россия. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это станет неприемлемой эскалацией, конечно же. Мне кажется, что в западных странах есть разумные люди, которые это понимают. Но диктуют все США и Великобритания, а также их сателлиты в Евросоюзе. Прежде всего, Польша и страны Балтии», — сказал он.

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Министр отметил, что восточные союзники Запада по указке взяли курс на ослабление России и нанесение стране стратегического поражения. Кроме того, на Западе начались разговоры о расчленении России.

«Имею в виду разделение нашей страны. Надеюсь, что разумные люди отойдут от поддержки неонацистского режима, который Запад сам и создал», — заключил глава МИД.

Ранее украинское Минобороны заявило, что ВСУ необходимо получить 48 истребителей F-16, чтобы обеспечить выход страны на границы 1991 года. Нидерланды и Дания возглавят коалицию, обучающую боевиков ВСУ работе с воздушной техникой.