Общество 08 февраля 2024, 12:26 Флорист Старостина: стоимость цветов в День всех влюбленных может увеличиться на 30-50%

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Многие стараются порадовать вторую половинку букетом цветов в День всех влюбленных. Однако высокий спрос традиционно приводит к росту цен на цветы. Флорист Дарья Старостина рассказала, какая ситуация ожидается в 2024 году, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, многое в этом вопросе зависит от поставщиков и конкретных точек продаж.

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«День всех влюбленных — это горячая пора, когда за сутки можно сделать месячную выручку, особенно в крупных городах», — пояснила специалист.

По ее мнению, стоимость букетов может увеличиться на 30-50%.