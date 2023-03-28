Мир 28 марта 2023, 15:20 Поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза Вице-премьер Новак заявил о росте поставок нефти из России в Индию в 22 раза в 2022 году

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Россия по итогам 2022 года поставила в Индию в десятки раз больше нефти, чем в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова привел ТАСС.

По словам Новака, в условиях жестких санкционных ограничений России пришлось переориентировать экспорт нефти в дружественные страны, такие как Китай и Индия.

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«Если брать именно Индию, то в 2022 году поставки на этом направлении выросли в 22 раза. Также увеличился экспорт в Китай, на другие рынки. Все это стало результатом огромной работы, которую проделали в отрасли», — сказал вице-премьер.

Новак подчеркнул, что экспорт энергоресурсов по итогам 2022 года обеспечит 42% поступлений в государственный бюджет. Этот показатель, по сравнению с 2021 годом, увеличился на шесть процентных пунктов.

Ранее Новак заявил, что отечественный газ, уголь и нефть пользуются на мировом рынке большим спросом.