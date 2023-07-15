Мир 15 июля 2023, 11:14 Поставки ракет Storm Shadow Украине оказались под угрозой срыва Mirror: забастовка рабочих склада может сорвать поставки ракет Storm Shadow ВСУ Викимедиа

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Забастовки работников на объекте Минобороны Великобритании могут осложнить поставки вооружений Украине. Об этом написало издание Mirror со ссылкой на источник.

По данным издания, стачку устроили более 50 сотрудников оружейного склада в Шотландии. Они недовольны размером зарплат.

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«Рабочим, которые перевозят бомбы на складе, платят чуть больше прожиточного минимума — и они могли бы заработать больше, перевозя банку фасоли в магазине», — указала газета.

Этот склад отправляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину. Если стачка продлится долго, это может сказаться на поставках ВСУ. Представитель британского Минобороны, в свою очередь, заявил, что на объекте предприняты чрезвычайные меры, чтобы обеспечить его непрерывную работу.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал обсуждать передачу Украине ракет ATACMS. Против выступает минобороны страны. В администрации США же опасаются, что киевский режим использует ракеты для нанесения ударов по российской территории.