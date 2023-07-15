15 июля 2023, 11:14
Поставки ракет Storm Shadow Украине оказались под угрозой срыва
Mirror: забастовка рабочих склада может сорвать поставки ракет Storm Shadow ВСУ
Забастовки работников на объекте Минобороны Великобритании могут осложнить поставки вооружений Украине. Об этом написало издание Mirror со ссылкой на источник.
По данным издания, стачку устроили более 50 сотрудников оружейного склада в Шотландии. Они недовольны размером зарплат.
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«Рабочим, которые перевозят бомбы на складе, платят чуть больше прожиточного минимума — и они могли бы заработать больше, перевозя банку фасоли в магазине», — указала газета.
Этот склад отправляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину. Если стачка продлится долго, это может сказаться на поставках ВСУ. Представитель британского Минобороны, в свою очередь, заявил, что на объекте предприняты чрезвычайные меры, чтобы обеспечить его непрерывную работу.
Ранее сообщалось, что Белый дом начал обсуждать передачу Украине ракет ATACMS. Против выступает минобороны страны. В администрации США же опасаются, что киевский режим использует ракеты для нанесения ударов по российской территории.
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