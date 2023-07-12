12 июля 2023, 10:41
Белый дом начал обсуждать передачу Украине ракет ATACMS
NYT: в Белом доме обсуждают возможность передачи Украине ракет ATACMS
В администрации президента США Джо Байдена идут непубличные дискуссии по вопросу поставок Вооруженным силам Украины ракет ATACMS с дальностью действия 300 километров. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.
В Минобороны страны пояснили, что Штаты располагают относительно небольшим арсеналом таких ракет — с 1980-х их произвели около четырех тысяч. Кроме того, снаряды планируют использовать в других целях.
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«Предоставление их Украине поставило бы под угрозу боеготовность в других горячих точках», — отметили в статье.
По заверениям Пентагона, ATACMS сейчас ВСУ не нужны. В администрации же опасаются, что киевский режим использует ракеты для нанесения ударов по российской территории.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос по поставкам Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Он отметил, что власти США сосредоточены на оказании комплексной военной поддержки, а не на отдельных системах вооружений.
Американские СМИ в конце июня писали о намерениях американской стороны поставить Украине дальнобойные ракеты. По информации The Wall Street Journal, этот вопрос находится на высоком этапе согласования.
США
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