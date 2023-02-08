Мир 08 февраля 2023, 22:42 Поставка Британией дальнобойного оружия на Украину приведет к эскалации конфликта — посол России Посол России Келин: поставка Британией дальнобойных систем на Украину повлечет эскалацию Википедия

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Поставка дальнобойных систем вооружения на Украину, которую анонсировала Великобритания, повлечет к эскалации конфликта. Такое заявление сделал в эфире передачи «Соловьев Live» посол России в Королевстве Андрей Келин.

Российский дипломат отметил, что есть неясность, о каком вооружении идет речь, будут это артиллерийские или ракетные системы. Также неизвестно, есть ли заявленные системы в наличии в Соединенном Королевстве.

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«Тем не менее это очередной шаг к дальнейшей эскалации, дальнейшему обострению конфликта, поскольку эти вооружения будут использованы для бомбежки домов в Донбассе, уничтожения мирного населения», — подчеркнул посол.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции заверил президента Украины Владимира Зеленского, что британские танки доставят в зону боевых действий в марте. Также он не исключил поставки истребителей, этот вопрос обсуждается. О возможной поставке дальнобойных систем писали британские СМИ еще до визита Зеленского в Лондон.