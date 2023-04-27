Мир 27 апреля 2023, 22:48 Посольство США вернуло половине пресс-пула Лаврова паспорта без виз — Захарова Захарова: посольство США вернуло паспорта без виз половине пресс-пула Лаврова РИА «Новости»

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Американское посольство в Москве вернуло паспорта без виз половине журналистов из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова таким образом прокомментировала слова посла США в Москве Линн Трейси о том, что журналисты из России после получения виз могли полететь в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН своим ходом.

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Прямых рейсов между Нью-Йорком и Москвой, как указала Захарова, нет «по сомнительной милости американских властей». С пересадками же журналисты пресс-пула успели бы прилететь в Нью-Йорк только к концу пребывания делегации Лаврова в штаб-квартире ООН.

«И половине журналистов вы вернули паспорта без виз», — заметила Захарова.

Старшему дипломату дипмиссии США в Москве вручили ноту протеста из-за провокационных действий американского посольства, которое сорвало оформление виз для журналистов из пула Лаврова. Подобный саботаж, как подчеркнули в МИД России, не оставят без ответа.