27 апреля 2023, 15:40
Американскому дипломату вручили ноту протеста из-за срыва оформления виз для журналистов
МИД России вручил ноту протеста американскому дипломату из-за провокации посольства США
Старшему дипломату американской дипмиссии в Москве вручили ноту протеста из-за провокационных действий посольства США, которое сорвало оформление виз для журналистов из пула главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщили в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста», — отметили в министерстве.
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Такое решение связано с провокаций американского посольства, которое сорвало оформление виз представителям СМИ из пула Лаврова. Журналисты должны были сопровождать дипломата во время российского председательства в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.
В МИД России подчеркнули, что подобный саботаж не оставят без ответа. Также запрос на консульское посещение 11 мая американского журналиста Эвана Гершковича, которого задержали по обвинению в шпионаже, отклонили. Сейчас российский МИД прорабатывает другие возможные ответные меры.
Лавров предупреждал, что Россия учтет непорядочное поведение Соединенных Штатов, которое они показали при невыдачи виз для журналистов, сообщил RT.
США
Сергей Лавров
Журналистика
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