Мир 27 апреля 2023, 15:40 Американскому дипломату вручили ноту протеста из-за срыва оформления виз для журналистов МИД России вручил ноту протеста американскому дипломату из-за провокации посольства США Telegram-канал МИД России

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Старшему дипломату американской дипмиссии в Москве вручили ноту протеста из-за провокационных действий посольства США, которое сорвало оформление виз для журналистов из пула главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщили в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста», — отметили в министерстве.

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Такое решение связано с провокаций американского посольства, которое сорвало оформление виз представителям СМИ из пула Лаврова. Журналисты должны были сопровождать дипломата во время российского председательства в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

В МИД России подчеркнули, что подобный саботаж не оставят без ответа. Также запрос на консульское посещение 11 мая американского журналиста Эвана Гершковича, которого задержали по обвинению в шпионаже, отклонили. Сейчас российский МИД прорабатывает другие возможные ответные меры.

Лавров предупреждал, что Россия учтет непорядочное поведение Соединенных Штатов, которое они показали при невыдачи виз для журналистов, сообщил RT.