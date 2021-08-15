Посольство США сообщило о пожаре в аэропорту Кабула

Пожар произошел в аэропорту Кабула, куда должны были переместить американских дипломатов. Об этом в воскресенье сообщили на сайте посольства США в Афганистане.

«Ситуация с безопасностью в Кабуле стремительно меняется, в том числе в аэропорту. Поступают сообщения о пожаре, поэтому мы просим американцев укрываться на месте», — говорится в сообщении дипмиссии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что сотрудники американского посольства покидают Кабул. Американцы планировали перенести свое посольство в кабульский аэропорт, чтобы сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане. Президент Джо Байден также заявлял, что Штаты перебросят до трех тысяч военных в аэропорт Кабула, чтобы обеспечить безопасность при эвакуации граждан США.

Боевики «Талибана»* в воскресенье вошли в Кабул и заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Им не оказали никакого сопротивления. По сообщениям СМИ, президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну вместе с окружением.

Россия пока не признала талибов* законной властью, но готова работать с переходным афганским правительством, заявили ранее в МИД РФ.

* Террористическая группировка, запрещенная на территории России.