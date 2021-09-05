Посольство США потребовало от России вернуть Украине контроль над ее границах

Посольство США на Украине в седьмую годовщину подписания Минского протокола потребовало, чтобы Россия взяла на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе и вернула Украине контроль над ее границами. Такое заявление американская дипмиссия опубликовала на своей странице в Facebook.

Первый пакет Минских соглашений или Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Затем 12 февраля 2015 года лидеры России, Германии, Франции и Украины согласовали комплекс мер по выполнению минских соглашений — так называемый «Минск-2».

Несколькими днями ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Украина снялась с крючка Минских соглашений. Теперь посольство США на Украине призвало российскую сторону взять на себя ответственность за выполнение минских обязательств.

В заявлении дипмиссии говорится о том, что РФ должна позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе, освободить незаконно задержанных лиц, вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

«Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины», — подчеркнули в посольстве.