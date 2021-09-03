На Украине заявили, что страна снялась с крючка Минских соглашений

Украина снялась с крючка Минских соглашений, заявил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. С таким заявлением он выступил после визита в США украинского президента Владимира Зеленского.

Слова о крючке Арестовича связаны с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова. Еще в апреле он указал на то, что власти Украины пытаются перевернуть принятые в Минске договоренности, но и их нельзя «спускать с крючка», сообщило РИА «Новости».

«Этого „крючка“ больше не существует на самом деле. Или во всяком случае Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений», — сказал Арестович в эфире местного телеканала «1+1».

По его мнению, это можно считать огромным, даже прорывным достижением Украины.

Россия, которая является участницей «нормандского формата» по урегулированию кризиса в Донбассе, неоднократно указывала на то, что именно выполнение Минских соглашений является единственным возможным средством разрешить этот конфликт.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество признать тот факт, что на Украине идет гражданская война, и наложить эмбарго на поставки оружия в эту страну.