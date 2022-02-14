Работавшие в Киеве сотрудники посольства США срочно переезжают во Львов. Об этом сообщила «Европейская правда» со ссылкой на анонимного представителя американской дипломатической миссии.

«Во Львове будет работать основная команда посольства», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что также в город переедет поверенная в делах США Кристина Квин. При этом технический персонал останется в украинской столице, чтобы не оставлять здание «заброшенным».

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что во Львове будет сохранено «незначительное консульское преимущество» после вывоза большинства сотрудников дипломатической миссии из Киева «по соображениям безопасности». Также гражданам США предлагалось обращаться в американские посольства в соседних странах.

Вашингтон, в свою очередь, призвал сограждан покинуть Украину и воздержаться от поездок туда в ближайшее время.

В последнее время от представителей стран Запада и со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. РФ не раз отрицала такие обвинения и называла подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивали, что России не нужна война.

За последнюю неделю на эту тему высказались, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен, агентство Bloomberg и американский президент Джо Байден. Они назвали вероятные даты начала боевых действий российской армии против Украины. При этом никаких доказательств вторжения ни один из ораторов не привел.