Посольство США не получило официального уведомления об ответе России на санкции

США не получали официальных уведомлений об ответных мерах России на американские санкции. Посольство Соединенных Штатов занялось изучением информации.

Посол США в РФ Джон Салливан объяснил ТАСС, что американская сторона видела размещенное на сайте МИД РФ сообщение.

«Изучаем содержащуюся в нем информацию, проводя консультации с Вашингтоном», — подчеркнул он.

Дипломат уточнил, что «официальной дипломатической корреспонденции», в которой были бы подробно описаны действия правительства РФ против американского диппредставительства, посольство не получало.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ответ Москвы на новый пакет санкций США Джону Салливану изложили. В том числе послу рекомендовали отправиться для консультаций в Вашингтон.

Реакцию РФ на предпринятые Соединенными Штатами шаги сочли «абсолютно неизбежной и предсказуемой». Отношения между двумя странами существенно ухудшились и сейчас похожи на те, что складывались во времена Советского Союза — в период холодной войны.