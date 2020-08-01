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    01 августа 2020, 23:07

    Посольство Швейцарии уточнило правила въезда россиян

    Анастасия Кукова

    В швейцарской дипмиссии сообщили, что помимо имеющих вид на жительство россиян, о чем сообщалось ранее, в страну смогут въехать граждане Швейцарии и лица, испытывающие абсолютную необходимость.
    Посольство Швейцарии уточнило правила въезда россиян

    Эту информацию опубликовало РИА «Новости». В посольстве добавили, что вопрос возобновления выдачи россиянам вида на жительство пока не обсуждался.

    Ранее сообщалось, что рейсы между Москвой и Женевой будут совершаться один раз в неделю, начиная с 15 августа.

    Россия уже возобновила регулярные рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.

    1 августа открылась граница с Абхазией.

    Новости SMI.FM