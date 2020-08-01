Посольство Швейцарии уточнило правила въезда россиян

В швейцарской дипмиссии сообщили, что помимо имеющих вид на жительство россиян, о чем сообщалось ранее, в страну смогут въехать граждане Швейцарии и лица, испытывающие абсолютную необходимость.

Эту информацию опубликовало РИА «Новости». В посольстве добавили, что вопрос возобновления выдачи россиянам вида на жительство пока не обсуждался.

Ранее сообщалось, что рейсы между Москвой и Женевой будут совершаться один раз в неделю, начиная с 15 августа.

Россия уже возобновила регулярные рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.

1 августа открылась граница с Абхазией.