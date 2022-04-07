Посольство России в США обвинило Белый дом в равнодушии к пыткам военнопленных на Украине

Равнодушная реакция властей США на пытки украинскими солдатами российских пленных показательна, говорится в заявлении посольства России в США в Telegram-канале. Дипломатическое ведомство уличило американскую администрацию в предвзятом отношении к происходящему на Украине.

Посольство прокомментировало статью The New York Times, в которой подтверждается подлинность видео пыток российских военнопленных. Кадры расправы подтверждают звериную сущность нацистов, отметили в посольстве.

Негодование вызвала равнодушная реакция властей США, которые, в отличие от случая в Буче, не призвали к расследованию или наказанию виновных. В посольстве России в США назвали такую реакцию показательной и заявили, что этот подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине.

«Может уже хватит покрывать преступников и отмалчиваться по поводу злодеяний нелюдей? Хваленая американская приверженность демократическим принципам и неукоснительному обеспечению прав человека давно превратилась в пустозвонство», — сказано в обращении.

Видеозаписи расправы украинских военных над пленными российскими солдатами появились в интернете в конце марта. Их связывали, простреливали ноги и оставляли истекать кровью.