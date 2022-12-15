Мир 15 декабря 2022, 01:23 Посольство России осудило возможную отправку ЗРК Patriot Киеву Посольство России в США назвало возможную отправку ЗРК Patriot Киеву провокацией YouTube

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Возможная передача США Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом. Это чревато непредсказуемыми последствиями, сообщило в Telegram-канале посольство РФ в Вашингтоне.

«Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно США несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», — говорится в заявлении.

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Российские дипломаты считают, что американская администрация втягивает свою страну в конфликт. Украинских военных тренируют западные инструкторы, ВСУ снабжаются иностранным вооружением, а в зону боевых действий в качестве наемников едут граждане США.

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Ранее СМИ сообщили, что западные страны хотели бы «решающего преимущества» Украины перед Россией. Они рассматривают различные варианты поддержки. Возможно, речь идет о передаче истребителей.