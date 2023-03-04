Мир 04 марта 2023, 02:19 Посольство России назвало специально сфабрикованным инцидент в Солсбери Посольство РФ: Лондон инцидентом в Солсбери подготовил население к конфронтации с Россией РИА «Новости»

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Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон специально сфабриковал инцидент в Солсбери в 2018 году, чтобы подготовить население к конфронтации с РФ. Речь идет о происшествии с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, которых якобы отравили веществом «Новичок», сообщил ТАСС.

Российское диппредставительство допустило, что на тот момент происшествие со Скрипалями еще можно было представить как единичный инцидент, который был использован для демонтажа конструктива, который еще присутствовал между странами.

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«Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость», — делает вывод посольство.

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Так, за все эти годы британские власти так и не установили истинных обстоятельств происшествия. Они наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и упорно тиражировали обвинения в адрес Москвы. Время показало, что эти события были лишь «пробным шаром» в информационно-психологической компании, направленной на демонизацию России, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что сразу после инцидента в Солсбери дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила родственникам из России. Она рассказала, что живет отдельно от отца в Великобритании — их не переводили в другую страну.