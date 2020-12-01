Юлия Скрипаль рассказала о себе и отце после Солсбери

Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила родственникам из России. Она рассказала, что живет отдельно от отца в Великобритании — их не переводили в другую страну.

Об этом РИА «Новости» рассказала племянница Сергея Виктория Скрипаль. Последний раз ее дядя выходил на связь с российскими родственниками летом 2019 года. Он звонил в Ярославль, где живет его пожилая мама, 26 июня.

Виктория уточнила, что Юлия позвонила им неделю назад — в воскресенье.

«Сказала, что звонит поинтересоваться здоровьем бабушки, отец волнуется за нее. Мы рассказали. Как человек может себя чувствовать в 93 года? Когда рассказали бабушке о звонке, она плакала от радости», — отметила она.

Виктория отметила, что Юля с отцом живут отдельно. Дочь Сергея рассказала его племяннице, что у мужчины «стома до сих пор стоит», но его самочувствие в целом нормальное. При этом Скрипали до сих пор находятся в Великобритании — Юлия подчеркнула, что их никуда не переводили.

Она рассказала родственнице, что переписала свою московскую квартиру на друзей. О будущих планах связаться с ярославскими родными они с Викторией не договаривались.