Мир 22 февраля 2024, 22:43 Посольство России направило в Госдеп «жесткую ноту протеста» из-за оскорблений Байдена в адрес Путина Посольство РФ направило в Госдеп жесткую ноту протеста из-за слов Байдена РИА «Новости»

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Посольство России в США направило в Госдепартамент «жесткую ноту протеста» по поводу оскорбительного высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Информацию об этом разместили в Telegram-канале дипмиссии.

По словам российского посла Анатолия Антонова, слова главы Белого дома, который во время предвыборного мероприятия в Сан-Франциско заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин», носят возмутительный характер.

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«Вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями… Мы не рассчитываем на адекватную реакцию», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует об их бессилии и отсутствии здравого смысла.

Президент России Владимир Путин в свою очередь ранее отметил, что считает оскорбления, прозвучавшие от американского лидера в его адрес, подтверждением своей правоты в том, что нынешний глава США «более предпочтителен для России».