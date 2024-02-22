Важное 22 февраля 2024, 18:56 Путин назвал оскорбления от Байдена подтверждением своей правоты Путин счел прозвучавшие от Байдена оскорбления подтверждением своей правоты РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин считает оскорбления, прозвучавшие от американского лидера Джо Байдена, подтверждением своей правоты в том, что нынешний глава США «более предпочтителен для России». Интервью с главой государства опубликовали в пресс-службе Кремля.

Путин напомнил, что Россия будет работать с любым президентом, но Байден более предпочтителен.

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«И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что Байден вряд ли сказал бы: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». В России понимают, что происходит в США с внутриполитической точки зрения, заключил Путин.

Ранее Байден во время выступления по вопросам климата и экологического кризиса раскритиковал Путина. Президент США назвал своего коллегу «сумасшедшим сукиным сыном».