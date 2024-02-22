22 февраля 2024, 18:56
Путин назвал оскорбления от Байдена подтверждением своей правоты
Путин счел прозвучавшие от Байдена оскорбления подтверждением своей правоты
Президент Владимир Путин считает оскорбления, прозвучавшие от американского лидера Джо Байдена, подтверждением своей правоты в том, что нынешний глава США «более предпочтителен для России». Интервью с главой государства опубликовали в пресс-службе Кремля.
Путин напомнил, что Россия будет работать с любым президентом, но Байден более предпочтителен.
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«И судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», — сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что Байден вряд ли сказал бы: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». В России понимают, что происходит в США с внутриполитической точки зрения, заключил Путин.
Ранее Байден во время выступления по вопросам климата и экологического кризиса раскритиковал Путина. Президент США назвал своего коллегу «сумасшедшим сукиным сыном».
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