Мир 27 мая 2023, 08:28 Посольство России напомнило США об американских «ядерных миссиях» Посольство РФ раскритиковало реакцию США на перемещение ядерного оружия в Белоруссию

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Россия и Белоруссия имеют полное право обеспечить свою безопасность в условиях развязанной против них гибридной войны, в том числе в ядерной сфере. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российского посольства в Вашингтоне.

«В условиях развязанной против нас США гибридной полномасштабной войны мы имеем полное право обеспечить себе безопасность», — подчеркнули в дипмиссии.

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Также в посольстве отметили, что проведенные меры не нарушают принятые международно-правовые обязательства.

«Прежде чем пенять на других, США необходимо занять самоанализом. На протяжении десяти последних лет Штаты содержат огромный арсенал ядерных вооружений на площадках в Европе и проводят „ядерные миссии“, отрабатывая их применение против нашего государства», — добавили в пресс-службе.

Ранее президент США Джо Байден негативно оценил перемещение российского тактического ядерного оружия на площадки в Белоруссии.