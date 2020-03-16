Посольство РФ в США прекратило прием посетителей из-за COVID-19

«С 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Без помощи граждане России в США не останутся в любом случае. Для связи с дипломатами в экстренном случае работает специальный мобильный номер. В посольстве попросили не звонить по нему без особой нужды.

Коронавирус впервые появился в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. За два с половиной месяца инфекция стремительно распространилась по всему миру. Сейчас эпицентр заболевания переместился из КНР в Европу. Вирус уже убил 5,3 тысячи человек. Заразились более 153 тысяч человек. Из-за возможного дефицита продуктов российские торговые сети начали запасаться продовольствием.