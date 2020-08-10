Российские СМИ обратились к властям Белоруссии после задержания журналистов-соотечественников

«Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске», — говорится в обращении.

Представители СМИ России потребовали, чтобы журналистов, которые приехали в Минск с редакционными заданиями и действовали в соответствии со своими профессиональными обязанностями, немедленно освободили.

Ранее стало известно, что в Минске задержали журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника и основателя проекта WarGonzo, военкора Семена Пегова. Некоторых их них избили. С Пеговым и Солоповым никак не могут связаться.

Массовые беспорядки в Минске и других городах Белоруссии начались вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков и обнародования предварительных результатов голосования на президентских выборах. Ситуация обострилась, когда начались стычки между участниками несанкционированных акций с бойцами ОМОНа.

ЦИК Белоруссии сообщил, что, по предварительным данным, действующий глава белорусского государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперница — домохозяйка Светлана Тихановская — 10,09%. Тихановская потребовала от Центральной избирательной комиссии пересчета голосов на некоторых участках, пишет «Газета.ru».