Посольство РФ направило ноту Госдепу США из-за отключения связи в генконсульстве

Посольство России потребовало от госдепартамента США устранить неполадки со связью в генконсульстве в Нью-Йорке. При этом в Госдепе заявили, никаких уведомлений об этом они не получали, и помощи российские дипломаты не запрашивали.

«В связи с отключением телефонной связи в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», — сказано в сообщении дипмиссии, которое приводит РИА «Новости».

Российские дипломаты также указали на проблемы, с которыми столкнулись обращающиеся в консульство россияне. В консульстве добавили, что расценивают сложившуюся ситуацию «как неприемлемую».

В Госдепе агентству напротив заявили, что российские дипломаты не уведомляли их о возникших проблемах, а также не запрашивали помощи в решении этого вопроса.

С 18 января американская сторона отключила в российском консульстве в Нью-Йорке телефонные линии. Также периодически возникают перебои с доступом в интернет, было сказано накануне в сообщении дипмиссии в Facebook. Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник в консульстве, американская сторона ссылается на некие технические проблемы.