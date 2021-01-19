Американцы отключили российским дипломатам телефоны в консульстве

Американская сторона отключила в российском консульстве в Нью-Йорке телефонные линии. Связи нет уже более суток.

«С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Это обращение к гражданам России — посетителям консульства. Желающих выйти на связь с дипломатами попросили пользоваться электронной почтой.

По данным источника РИА «Новости» в консульстве, американская сторона ссылается на некие технические проблемы.

«Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», — заявил собеседник агентства.