Посольство рассказало об отсутствии россиян среди погибших при крушении поезда на Тайване

Россиян, по предварительным данным, среди погибших или пострадавших пассажиров поезда, сошедшего с рельс на Тайване, нет. Официальный список жертв опубликуют позже.

«По предварительным результатам, среди погибших и пострадавших российских граждан обнаружено не было», — сообщили ТАСС в посольстве России в Китае.

На месте происшествия продолжается спасительная операция.

Поезд Taroko Express 2 апреля сошел с рельсов на территории уезда Хуалянь в восточной части Тайваня. По сообщению Центрального информационного агентства, в аварии могли погибнуть около 40 человек. Подтверждены четыре смерти, 36 человек находятся без признаков жизни. Более 60 пострадали, их госпитализировали.

Поезд состоял из восьми вагонов, в них находились более 350 человек. Сильно повреждены от столкновения с туннелем пятый, шестой и седьмой вагоны. Пассажиры в них до сих пор заблокированы.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение с инженерным автомобилем, который был неправильно припаркован и, предположительно, соскользнул на железнодорожные пути.