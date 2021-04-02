Поезд сошел с рельсов на востоке Тайваня

На востоке Тайваня 2 апреля поезд сошел с рельсов. В этот момент в вагонах находились более 350 пассажиров. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 23 человека госпитализированы.

Поезд перед сходом с рельсов столкнулся в туннеле с техникой, расчищавшей пути от камней, сообщило Центральное информационное агентство со ссылкой на экстренные службы.

С рельсов сошли второй и третий вагоны из восьми в составе. Четвертый и пятый сильно повреждены. Агентство сообщило, что на месте происшествия множество людей без признаков жизни.

Сход вагонов произошел в 09:00 по местному времени в уезде Хуаялянь в туннеле «Дацин».