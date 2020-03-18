Посольство Ирана: санкции США ухудшают ситуацию с коронавирусом

Дипломаты обратили внимание на то, что действия США нарушают нормы международного права. По их мнению, это создает «почву для гуманитарной катастрофы, которая не ограничится Ираном».

Ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт предложил отменить антироссийские санкции из-за пандемии коронавируса.