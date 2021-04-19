Посольство Чехии больше не сможет нанимать на работу граждан России. Кроме того, обвинения Праги можно считать «состряпанными на скорую руку». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в отношении США и Чехии было принято решение, что больше они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан России. Это было основной частью конкретно для посольства Чехии в организации их работы в Москве. Представитель МИД добавила, что очень большое количество людей были наняты среди российских граждан.

«Получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова назвала обвинения Праги очередной карикатурой. Она посчитала это дикостью и абсурдом сегодняшнего мира, когда есть все возможности оперативно все послушать, посмотреть и проверить.

Чешские власти объявили о высылке 18 российских дипломатов, потому что, по их версии, наши спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов ранее рассказал «360», что власти Чехии враждебно действуют в отношении России, поэтому в Праге сами виноваты во взаимной высылке дипломатов.