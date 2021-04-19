«Подобным образом вести себя с Россией нельзя». Политолог назвал абсурдом действия Чехии

Власти Чехии враждебно действуют в отношении России, поэтому в Праге сами виноваты во взаимной высылке дипломатов. Об этом «360» заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Они сами виноваты, потому что совершенно абсурдно и враждебно действуют с высылкой наших 18 дипломатов по каким-то идиотским, нелогичным и надуманным обвинениям», — сказал политолог.

Чешская сторона потребовала от российских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов. Прага заподозрила россиян в работе на спецслужбы и причастности к взрывам на военном складе во Врбетице, которые произошли в 2014 году. Москва применила зеркальные меры и объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. От сотрудников посольства Чехии потребовали покинуть Россию в течение суток.

«Россия — великая страна и великая держава, подобным образом вести себя с Россией нельзя никому. Тем более таким государствам, как Чехия. Ответ абсолютно симметричный, принятый уже в дипломатической международной практике. Зеркальный ответ, даже со штрафом дополнительным, потому что если речь идет о 18 российских дипломатах, то Чехия до конца сегодняшнего дня должна отправить домой 20 своих сотрудников. Боюсь, что это все дипломаты чешского посольства. Оно и без того маленькое. Видимо, останется один посол и водитель дежурной машины», — высказался эксперт.

Чехия показала, что она не ценит двусторонние отношения с Россией, отметил Мартынов. По его мнению, с таким подходом в чешском посольстве достаточно присутствия пары человек.

Политолог предрек, что в ближайшее время россиянам, которые сейчас находятся в Чехии, порекомендуют покинуть эту страну, поскольку она больше не считается дружественной.