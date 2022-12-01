Важное 01 декабря 2022, 18:29 Появились первые кадры после освобождения 50 российских пленных с Украины Видео: с Украины вернули 50 российских военнопленных

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В Россию вернулись 50 военнослужащих, ранее находившихся в украинском плену. Им уже начали оказывать медицинскую помощь. Видео с места событий опубликовал в своем Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

На кадрах видно, что бойцы находятся в безопасном месте. Их встретили несколько бригад скорой помощи. Медики окажут всю необходимую помощь бывшим военнопленным.

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Минобороны России 1 декабря сообщало, что военных удалось вернуть после проведения переговоров. В министерстве подчеркнули, что бойцам в плену грозила смертельная опасность. Теперь самолетами военно-транспортной авиации ВКС их отправят в Москву. Там они будут проходить реабилитацию, им окажут медицинскую и психологическую помощь.

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О готовящемся обмене ранее рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что украинской стороне передадут такое же количество пленных. Стороны уже проводили обмен в формате «50 на 50» в ноябре, до этого в Россию возвращали девять и 35 военнопленных. По словам вызволенных на свободу, бойцы ВСУ издеваются и пытают россиян.