Мир 04 апреля 2024, 09:40 Посол в Бельгии назвал гибридную войну НАТО против России беспрецедентной Посол Токовинин: в истории не было аналогов гибридной войны НАТО против России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Североатлантический альянс развязал против России беспрецедентную гибридную войну, которая осложняется возможностью выхода ситуации из-под контроля. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Бельгии Александр Токовинин.

«Гибридная война, развязанная странами НАТО против Российской Федерации, действительно является беспрецедентным явлением, не имеющим аналогов в сорокалетней истории холодной войны», — отметил дипломат.

Реклама

Токовинин предупредил, что в противостоянии России и НАТО сломались почти все «предохранители», которые во времена СССР могли «обеспечивать сдержанность и предотвращать выход ситуации из-под контроля».

По его мнению, сейчас проблема угрозы уничтожения человеческой цивилизации из-за ядерной войны ушла на второй план в информационном пространстве.

Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Североатлантический альянс не сможет выстроить новую архитектуру безопасности, если не будет учитывать российские интересы. По его мнению, НАТО придется считаться с позицией России.