Мир 04 апреля 2024, 09:19 НАТО не сможет выстроить новую архитектуру безопасности без учета интересов России Замглавы МИД Грушко: новая архитектура безопасности должна отвечать интересам РФ РИА «Новости»

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Североатлантическому альянсу не удастся выстроить новую архитектуру безопасности без учета интересов России. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что это принципиальный для страны момент.

«Если и когда в западных столицах осознают, что диктовать нашей стране свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без России, а тем более против нее, — вот тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре», — отметил дипломат.

Он также констатировал, что Россия готова ответить на любую угрозу своей безопасности со стороны НАТО. Грушко не в первый раз сделал подобное заявление. При этом, по его словам, пока российская угроза существует только в головах и умах Соединенных Штатов и Запада, — НАТО ведет искусственную линию на демонизацию РФ, поскольку это необходимое условие для выживания альянса. Отчитываясь перед народом, западные элиты будут утверждать, что деньги и силы тратятся на то, «чтобы Россия не напала».