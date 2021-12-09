Посол Украины попросил нового канцлера Германии устроить России «холодный душ»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Олафа Шольца противодействовать политике России. Об этом Мельник заявил во время интервью газете Berliner Zeitung.

Посол Украины сказал, что его страна возлагает большие надежды новое правительство ФРГ, особенно это касается политики в отношению к России, которая якобы готовится к войне. Мельник заявил, что ждет «холодного душа» для России.

Мельник выразил надежду, что Шольц выступит с дипломатической инициативой для прекращения оккупации Крыма и Донбасса, а также для предотвращения новой войны в Европе. Диппредставитель призвал нового канцлера в Германии созвать «нормандский саммит» в Берлине в ближайшее время.

Дипломат также потребовал от немецкого правительства применить к России жесткие и карательные меры. В частности, нужно ввести запрет на газопровод «Северный поток — 2», если РФ нападет на Украину.

Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ 8 декабря по результатам голосования в бундестаге. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая занимала эту должность с ноября 2005 года.