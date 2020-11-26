Посол Украины получил ноту протеста от Белоруссии из-за акций в Киеве
«Вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь на Украине», — сказано в сообщении.
Министерство потребовало обеспечить безопасность дипломатической миссии согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, Белоруссия выразила озабоченность бездействием Киева, который не реагирует на запросы властей республики и не выступает против провокаций.
«Противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей», — заключил белорусский МИД.
Активисты начали устраивать акции протеста у здания посольства из-за смерти местного жителя Романа Бондаренко. Молодой человек скончался в больнице после того, как его избили неизвестные.