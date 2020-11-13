Убийство на «площади Перемен». После смерти Романа Бондаренко в Минске устроили стихийный мемориал

Накануне в Минске скончался местный житель Роман Бондаренко. Неизвестные избили его на так называемой «площади Перемен» — во дворике в центре города. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но травмы были слишком серьезными.

Что случилось?

На «площади Перемен» — так в Минске называют двор жилых домов в районе улицы Червякова и Сморговского тракта — жители создали целый забор в виде бело-красно-белого флага. На обычный забор-сетку люди повязали тысячи ленточек.

Противников такого арт-объекта оказалось много. В официальной группе «площади Перемен» на Facebook едва ли не каждый день сообщают о том, что вандалы пытаются уничтожить объект. Приходят во двор и солидарные с протестующими белорусы.

Вечером 11 ноября люди в масках хотели сорвать и срезать ленты. Роман Бондаренко решил остановить злоумышленников, один из них оттолкнул его. Бондаренко сильно ударился головой при падении, потом его затащили в микроавтобус.

В больницу молодого человека привезли уже из местного РУВД — в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, двусторонним отеком мозга, множественными ушибами и без сознания, писали СМИ. Врачи несколько часов делали Бондаренко операцию, нужна была еще одна, но в таком тяжелом состоянии он бы ее не перенес.

Медики сказали родственникам, что шанс выжить — один из тысячи. Ночью 12 ноября Бондаренко скончался, так и не придя в сознание.

Вторая волна

По словам одного из очевидцев того конфликта, на детской площадке Бондаренко не били, а в микроавтобус сажали еще в сознании. Если это так, значит, травмы молодой человек получил в промежутке между конфликтом на «площади Перемен» и прибытием в больницу.

В тот же день люди начали приходить на «площадь Перемен». После того как стало известно, что Роман Бондаренко в тяжелом состоянии, начали приносить цветы и фотографии.

«Весь этот ужасный день мы молились и надеялись на чудо», — говорится на странице «площади Перемен».

Потом родители сообщили, что Бондаренко умер. Минчане сотнями стали стягиваться в небольшой двор, несли цветы и свечи. На «площади Перемен» сделали стену памяти — к ней призывают приносить белые и красные цветы и ленты.

Реакция

Пресс-секретарь минской милиции Ольга Чемоданова не подтвердила, что Бондаренко задержали сотрудники правоохранительных органов. Она написала, что «некоторые граждане с целью доведения до окружающих своего личного мнения по поводу своей политической позиции» вывешивают «негосударственную символику» — тот самый бело-красно-белый флаг, чем нарушают благоустройство города. Другие «неравнодушные граждане», по мнению чиновницы, «пытаются восстановить порядок».

«С последствиями подобных конфликтов — иногда весьма плачевными — разбирается МВД», — заключила она.

Позднее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что милиция и СК проводят проверку, а прибывшие по вызову силовики якобы нашли Бондаренко избитым на площадке.

Президент Александр Лукашенко принес соболезнования родителя Романа Бондаренко и поручил от Генпрокуратуры и СК честного расследования смерти мужчины.