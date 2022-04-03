Посол Украины обвинил Штайнмайера в связях с Россией
Посол Украины Мельник обвинил президента Германии Штайнмайера в связях с Россией
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддерживает слишком тесные контакты с Россией даже в условиях спецоперации. Об этом газете Tagesspiegel сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По мнению дипломата, для Штайнмайера отношения с российской стороной остались чем-то святым и фундаментальным.
«Спецоперация РФ на Украине не играет для него большой роли. За десятки лет им создана огромная сеть контактов с Россией», — заявил он.
Мельник возложил на президента частичную ответственность в заинтересованности Германии продолжать с Москвой торговые отношения в области поставок газа, угля и нефти.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае отказа от российского газа курс на процветание Германии окажется под угрозой.