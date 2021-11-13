Посол Украины обвинил ЕС в желании превратить страну в «свалку для мигрантов»

Депутат бундестага Нильс Шмид предложил отправить нелегалов с польско-белорусской границы на Украину. По словам украинского посла в Германии Андрея Мельника, таким образом страну хотят превратить в «свалку для мигрантов».

«Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались», — заявил Мельник в эфире радио Deutschlandfunk.

Он добавил, что подобные действия являются признаком неуважения и высокомерия по отношению к Украине. В словах депутата украинский посол увидел нотки немецкого колониализма. Мельник подчеркнул, что эти нотки хорошо знакомы жителям страны со времен Великой Отечественной войны.

«В то время наша страна считалась „жизненным пространством“, и сегодня, похоже, некоторые политики рассматривают нас не как равноправных партнеров, а как территорию по соседству, в некотором роде свалку для мигрантов, чтобы они ни в коем случае не попадали в ЕС», — отметил он.

По мнению посла, в предложении Шмида можно увидеть четкие двойные стандарты. Ранее слова депутата прокомментировал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он предложил депутатам бундестага разместить мигрантов в своих домах.