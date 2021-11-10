Киев предложил Германии разместить мигрантов в домах депутатов

Депутаты Бундестага могут взять по несколько мигрантов с польской границы и разместить их у себя дома, если они так беспокоятся за их судьбу. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Так он прокомментировал предложение немецкого депутата Нильса Шмида отправить беженцев на Украину.

По словам Данилова он внимательно изучил предложение представителя Социал-демократической партии Германии, но у него есть своя идея.

«Есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять мигрантов, если мало места в бундестаге, то пусть берут себе домой», — заявил Данилов.

Он подчеркнул, что ему непонятно, почему Украина должна пускать к себе приехавших из стран Ближнего Востока, когда атака идет на страны Евросоюза.

Граничащие с Белоруссией страны Евросоюза заявили об участившихся случаев нелегального перехода границ мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки. Министр иностранных дел Литвы Агне Билотайте заявила, что у нее есть подтверждение, что за депортацией беженцев стоит Минск. Она пояснила, что в Белоруссии действуют фирмы, которые автобусами свозят мигрантов к границе.

Ситуация серьезно обострилась на этой неделе, когда на границе с Польшей собрались несколько тысяч мигрантов в надежде пройти в Германию и получить там убежище. Варшава направила на место войска, чтобы не допустить прохода на свою территорию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал беженцев несчастными людьми и отметил, что Польша не должна решать вопрос миграционного кризиса силой.