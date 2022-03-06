Посол указал на препятствия для ареста особняков россиян

Власти Великобритании столкнутся с большими юридическими сложностями, если начнут процедуру ареста недвижимости, принадлежащей россиянам. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Он не исключил, что дальше громких заявлений чиновников эти угрозы не пойдут.

«Отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из такой сделок», — заявил посол. Он добавил, что при попытке провести подобную процедуру исполнители столкнутся с большими сложностями.

С заявлением о конфискации домов, попавших под санкции российских бизнесменов выступил

заместитель министра юстиции Великобритании Доминик Рааб. Он добавил, что в освободившихся домах поселят беженцев с Украины.

По его словам, правительство в ближайшее время объявит о новых санкциях против российского бизнеса, в том числе начнется арест активов, если появятся доказательства, что они получены коррупционным путем.

Накануне Великобритания ввела санкции против российского миллиардера Алишера Усманова и главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова. Правительство объявило, что заморозило все их активы в стране, а также запретило въезд.