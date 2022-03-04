Великобритания разместит беженцев с Украины в особняках российских олигархов

Конфискованные дома попавших под санкции Великобритании российских олигархов передадут для размещения беженцев с Украины. Как сообщил Huffingtonpost, с таким заявлением выступил заместитель министра юстиции Королевства Доминик Рааб.

По его словам, в ближайшее время власти Великобритании объявят о новых санкциях против российских предпринимателей. В частности, начнется арест активов, если появятся доказательства, что они получены коррупционным путем.

«У нас есть правовая основа пойти на такой шаг», — заявил Рааб. Он добавил, что полностью поддерживает инициативу министра строительства Майкла Гоува передавать арестованную недвижимость российских олигархов для размещения беженцев с Украины.

Рааб подчеркнул, что над санкционным пакетом работает все правительство, включая премьер-министра.

Накануне Великобритания объявила о санкциях против российского миллиардера Алишера Усманова и главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова. Правительство объявило, что заморозило все их активы в стране, а также запретило въезд.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала отключить от международной системы SWIFT все российские банки. Она пояснила, что введенных мер в отношении семи кредитных организаций из России недостаточно.